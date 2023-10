Inter - Roma | le ultime da San Siro

Si avvicina il fischio d'inizio del big match della 10ª giornata di Serie A tra. Guarda il punto video del nostro inviato a San Siro, Andrea Ramazzotti, con le ultime sulle formazioni di Inzaghi e Mourinho e il clima tra i ...

Clima ostile in Inter-Roma Il doppio ex Nainggolan: "Lukaku non ci farà caso" TUTTO mercato WEB

Inter in tribuna per un contenzioso da venti milioni di euro. Cosa sta succedendo in questa assurda vicenda. Niente fischietti per il ritorno di Lukaku a San Siro da avversario, ma non per questo non ...Scelta inaspettata dell’ex allenatore della Lazio Simone Inzaghi e i suoi prima di Inter-Roma, presi di sorpresa tutti i media Ormai manca veramente poco. Un’ora appena separa Inter e Roma ...