Inter-Roma | le formazioni ufficiali | Lautaro contro Lukaku | Pavard e Bove dal 1'

Atmosfera già caldissima per: all'arrivo del pullman giallorosso, i tifosi nerazzurri hanno sfoderato i famosi fischietti distribuiti dalla Curva Nord. Guarda il video del nostro inviato, Andrea ...

Diretta Inter-Roma: segui la partita di oggi LIVE Corriere dello Sport

Le formazioni ufficiali scelte da Inzaghi e Mourinho per Inter-Roma, partita valida per la decima giornata di Serie A ...Microsoft e i fornitori di terze parti usano i cookie per l'archiviazione e l'accesso a informazioni, quali gli ID univoci, per distribuire, gestire e migliorare servizi e annunci. Se si accetta, MSN ...