Inter-Roma | la partita di Lukaku | fischi assordanti e insulti nel riscaldamento | 'uomo di m'

Commenta per primo Leandro Paredes , centrocampista della, ha parlato a Dazn prima della gara contro l': 'Affrontiamo la squadra più forte in Serie A, faremo il massimo per portare a casa un risultato utile. Tante partite in poco tempo, ci siamo ...

LIVE Alle 18 Inter-Roma, le ufficiali: Inzaghi sceglie Pavard, El Shaarawy con Lukaku La Gazzetta dello Sport

Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...Inter-Roma non è solo un semplice duello fra i nerazzurri e Lukaku. Motivazione sì, distrazione mai. Il focus non deve spostarsi dalla classifica. FILO SOTTILE – Questa sera, in occasioni di Inter-Rom ...