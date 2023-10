Inter-Roma | la MOVIOLA LIVE | giallo a Mancini per proteste e Pavard per gioco pericoloso

A San Siro, il match valido per la decima giornata di Serie A 2023/2024 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live A San Siro,si affrontano nel match valido per la decima giornata di campionato di Serie A 2023/2024.0 - ...

LIVE Inter-Roma 0-0: nerazzurri vicino al gol, Rui Patricio para di piede su Thuram! La Gazzetta dello Sport

Il primo capitolo lo si è vissuto all’esterno dello stadio con i tifosi dell’Inter che hanno fischiato l’arrivo del pullman della Roma intonando cori e insulti nei confronti di Lukaku.José Mourinho in tribuna stampa a San Siro per assistere al match contro la sua ex squadra, l’Inter. Un quarto d’ora prima del fischio d’inizio, lo Special One si ...