Inter-Roma | i nervi tesi per Lukaku non spostino il focus primo posto!

Leggi su inter-news

(Di domenica 29 ottobre 2023)non è solo un semplice duello fra i nerazzurri e. Motivazione sì, distrazione mai. Ilnon deve spostarsi dalla classifica. FILO SOTTILE – Questa sera, in occasioni di, i riflettori saranno innegabilmente puntati sul ritorno a San Siro di Romelu. I fischietti sono pronti, come anche gli eventuali €22 di multa che i tifosi nerazzurri sono disposti a pagare. E ci sono anche le applicazioni sugli smartphone in grado di simularne il suono. Sembra la trama di un episodio tipico delle sitcom americane, e invece è solo la conseguenza di uno dei tanti capitoli imbarazzanti che il belga ha deciso di scrivere nella sua storia calcistica.è atteso al varco del “Giuseppe Meazza” dalla sua ex tifoseria, alquanto ...