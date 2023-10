Inter-Roma | fischi assordanti per Lukaku | la risposta del belga

(Di domenica 29 ottobre 2023) Tutto sul ritorno di Romelu, attaccantedell’, a San Siro contro l’. I dettagli in merito San Siro, già durante il riscaldamento ha accolto Romelu. L’attaccante dellaè stato infatti sommerso daidei suoi ex tifosi, che gli hanno dedicato anche vari cori contro. Ilha risposto a modo suo, con un applauso ironico nei confronti della Curva Nord dell’. Il clima, ancora in attesa delo d’inizio, sembra quindi essere sempre più teso.

Commenta per primo Leandro Paredes , centrocampista della, ha parlato a Dazn prima della gara contro l': 'Affrontiamo la squadra più forte in Serie A, faremo il massimo per portare a casa un risultato utile. Tante partite in poco tempo, ci siamo ...

LIVE Alle 18 Inter-Roma, le ufficiali: Inzaghi sceglie Pavard, El Shaarawy con Lukaku La Gazzetta dello Sport

Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...Inter-Roma non è solo un semplice duello fra i nerazzurri e Lukaku. Motivazione sì, distrazione mai. Il focus non deve spostarsi dalla classifica. FILO SOTTILE – Questa sera, in occasioni di Inter-Rom ...