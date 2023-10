Inter-Roma 1-0 | Lukaku dove sei? Thuram decide tutto!

Leggi su inter-news

(Di domenica 29 ottobre 2023) Termina con il punteggio di 1-0, sfida valevole per la decima giornata del campionato di Serie A. Ecco quanto successodopo il primo tempo terminato 0-0. SECONDO TEMPO – Esattamente come nel primo tempo, è l’a fare la partita anche nella ripresa. Tanti i tentativi dei nerazzurri di cercare di aprire il risultato, senza però successo. Il tutto cambia nel finale: al minuto 82 Federico Dimarco riceve palla sulla sinistra da un bellissimo lancio di Kristjan Asllani, subito dentro per Marcusche anticipa tutti e sblocca finalmente il risultato! L’continua ad attaccare e al 90? Carlos Augusto prova a trovare il raddoppio con un siluro dalla distanza che si stampa però contro l’incrocio dei pali. Nel finale laprova ad assaltare l’area nerazzurra, ma la ...