Inter-Roma 1-0 | gol di Thuram | Inzaghi batte Mourinho e torna primo

Leggi su sbircialanotizia

(Di domenica 29 ottobre 2023) I nerazzurri battono i giallorossi. Lukaku, fischiatissimo, non si vede mai L’laper 1-0 nel match in calendario per la decima giornata del campionato di Serie A 2023-2024. Il gol didà il successo ai nerazzurri allenati dache salgono a 24 punti e riconquistano ilposto solitario in classifica. I giallorossi di, in tribuna a San Siro per squalifica, rimangono a quota 14 e rischiano di perdere ulteriore contatto dalla zona Champions League. Iltempo è un monologo nerazzurro, il copione appare chiaro sin dal 6?. Calhanoglu spara da 20 metri, traversa piena. La pressione dei padroni di casa è costante, al 15? serve una gran parata di Rui Patricio per negare il gol a, ...