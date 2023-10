Inter | la Curva Nord | «Renderemo la partita di Lukaku un inferno»

Leggi su calcionews24

(Di domenica 29 ottobre 2023) Ladell’si è espressa nuovamente su Romeluin attesa del ritorno a San Siro. I dettagli Ladell’, tramite i propri social, ha caricato i tifosi in attesa del ritorno di Romelu. COMUNICATO – «Diamo un degno bentornato a, rendiamogli la vita unin campo. Insieme alla fanzine ci sarà un fischietto, usiamolo tutti quando il belga tocca la palla, ogni suo movimento deve essere un fischio unico. Chi ha tradito, non rispettato i nostri colori deve subire tale punizione, deve capire che la nostra sacra veste non deve essere un peso indossarla ma un vanto, un orgoglio. Per due volte ha commesso l’errore, dopo che noi lo abbiamo difeso a spada tratta, nel suo ...