Inter | Inzaghi | 'Avrei salutato Lukaku Vi spiego il cambio di Pavard | bravissimo Asllani'

Commenta per primo- Roma 1 - 0Sommer 6,5 : Reattivo sul colpo di testa di Cristante, angolato ma non abbastanza forte, ci ...lo sostituisce a fine primo tempo. (Dal 1' s.t. Darmian ...

Inzaghi tra intoccabili e cambi che funzionano: con la Roma un'altra Inter - Sportmediaset Sport Mediaset

Inter-Roma, non si sfugge alla regola Inzaghi: doccia anticipata per Pavard dopo il giallo TUTTO mercato WEB

Stasera alle 18:00 al Meazza è in programma Inter-Roma, match valido per la decima giornata di campionato. I nerazzurri si vogliono riprendere la vetta della classifica affrontando il grande ex Lukaku ...Lukaku e la Roma sono inesistenti in avanti. L’Inter spinge molto sugli esterni con Dimarco a sinistra e Dumfries a destra che spesso fa ammattire Zalewski. Nella ripresa, Inzaghi inserisce Darmian al ...