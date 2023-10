Inter in silenzio stampa prima della Roma | il motivo

(Di domenica 29 ottobre 2023) L’ha deciso che nessun tesserato parlerà nel pre partitasfida di Serie A contro la. I dettagli Dazn ha comunicato che l’ha scelto di entrare inper il pre partitagara contro la. Già ieri Simone Inzaghi non aveva parlato né in conferenzané ai canali ufficiali del club. Ilè quello di evitare di alimentare polemiche sull’atteso ritorno di Romelu Lukaku a San Siro, concentrandosi esclusivamente sul campo.

Dopo la mancata conferenza stampa di Simone Inzaghi alla vigilia della sfida di San Siro trae Roma, la società nerazzurra ha confermato di continuare il proprio 'stampa' non parlando neanche nel pre - match, in diretta su Dazn. Il club si assume la responsabilità della scelta, ...

Inter, silenzio stampa prima della Roma: il motivo Calcio in Pillole

CorSera / Inter, Inzaghi in silenzio: messaggio chiaro. Lukaku può esaltarsi, Mou nel bus fcinter1908

Un’ora appena separa Inter e Roma dall’attesissimo big match di San Siro ... Come comunicato da DAZN infatti, i nerazzurri hanno scelto la via del silenzio stampa (non presentandosi ai media) come ...Silenzio stampa per l'Inter, almeno nel pre-partita. Si avvicina la tanto attesa partita contro la Roma e soprattutto il ritorno di Romelu Lukaku a San Siro da avversario. Come riportato da ...