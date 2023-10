Inter | Calhanoglu | 'Siamo più lucidi Lukaku? Non voglio commentare'

SOLO- P rimo quarto d'ora, una traversa e due palle - gol dell'che ha chiarito subito ... Traversa dicon un tiro fantastico dal limite dell'area, respinta di piede e d'istinto ...

Inter, Asllani: "E' una fortuna avere davanti Calhanoglu, sto migliorando con lui" TUTTO mercato WEB

Calhanoglu: "La partita contro il Porto è quella che mi rappresenta. All'Inter ho trovato una famiglia" Fcinternews.it

Parte forte l’Inter che trova la prima occasione dal al minuto 6, quando Calhanoglu trova una conclusione potente dai 20 metri che si stampa sulla traversa. Al 15' da un’azione ubriacante di Dumfries ...Nona vittoria su 11 partite per l'Inter in questo inizio di campionato. La formazione nerazzurra, a San Siro, supera la Roma per 1-0, dovendo comunque effettuare un certo sforzo perché i giallorossi, ...