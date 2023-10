Inter | Altobelli | «Lukaku? Lo fischio da casa Lautaro un leader»

(Di domenica 29 ottobre 2023) Le parole di Spillo, ex attaccante dell’, sulla sfida di questo pomeriggio alla Roma e il ritorno dia San Siro Alessandro ‘Spillo’ha parlato alla Gazzetta dello Sport in vista della sfida dell’di questo pomeriggio con la Roma, che vedrà l’attacco dei nerazzurri con la coppia-Thuram da una parte e ‘Big Rom‘dall’altra, al suo ritorno a San Siro dopo il burrascoso addio della scorsa estate. Di seguito le sue parole. L’ADDIO DIHA FAVORITO MARTINEZ – «Beh, eravamo abituati a ragionare di coppia: la LuLa è stata devastante, una coppia straordinaria che ha permesso all’di vincere uno scudetto e di giocarsi le finali di Europa League e Champions. L’uno giocava per ...

... 'Si sì come El Shaarawy, Gatti , Casale, Barella e a breve Boniperti e', oppure: 'Ma smettila che non sei più credibile da decenni' e anche: ' Tanto l'non la tocca, lazio e roma ti ...

Altobelli: "Deluso da Lukaku, lo fischierò. E senza di lui, Lautaro va meglio" La Gazzetta dello Sport

Inter, Altobelli: “Lukaku Deluso, lo fischierò da casa. Ma siamo sicuri giochi” fcinter1908

Le parole dell'ex bomber: "Non è che Mourinho lo lascia fuori per evitargli un pomeriggio molto molto complicato" ...Lex attaccante nerazzurro: "Non è che Mourinho lo lascia fuori per evitargli un pomeriggio molto molto complicato" ...