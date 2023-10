Insulti razzisti a Vinicius | il Barcellona | “Indagheremo”

Leggi su sportface

(Di domenica 29 ottobre 2023) “L’FC Barcelona difenderà sempre i valori del calcio e dello sport come il rispetto per l’avversario esu qualsiasi insulto razzista che possa essersi verificato nel pomeriggio durante la partita contro il Real Madrid”. Lo ha scritto sui social il club blaugrana, in riferimento aglidi cui è stato vittimanel Clasico di ieri pomeriggio trae Real Madrid. In un video pubblicato da Marca, si vedono alcuni tifosi urlare ‘Scimmia’ all’esterno brasiliano. In un altro frame, si vede una banana lanciata dagli spalti.nel 2023 era stato già vittima dinelle partite contro Valencia e Siviglia. FC Barcelona will always defend the values of football and sport such as respect for the ...