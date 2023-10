Infortunio serio | out due mesi | salterà il big match

Leggi su spazionapoli

(Di domenica 29 ottobre 2023) Arriva la notizia che non ti aspetti all’ombra del Vesuvio. Stando agli ultimi accertamenti, il bigla super sfida. La città di Napoli si prepara ad affrontare il Milan di Stefano Pioli alle ore 20.45, in unche definire “teso” è molto più che riduttivo. Due delle squadre più iconiche del nostro campionato, nonché le ultime due compagini in grado di sollevare al cielo lo Scudetto, sono infatti pronte ad affrontarsi nuovamente sul terreno di gioco del Maradona dopo i 4 super precedenti della scorsa stagione. L’1-2 siglato da Simeone al Meazza, lo 0-4 di Fuorigrotta ed il doppio confronto in Champions League hanno infatti letteralmente monopolizzato gran parte delle annate rossonere ed azzurre. Per questi ultimi, in particolare, le sconfitte sopracitate hanno pesato e non poco, dato che hanno funto da uniche macchie di un percorso idilliaco ...