Infantino | «Felice | perché quando avevo 9 anni Beccalossi…»

Leggi su inter-news

(Di domenica 29 ottobre 2023) Gidedica una foto su Instagram ad un grande giocatore della storia dell’Inter. Il pensiero del presidente della FIFA per Evaristo Beccalossi. RICORDI – Si vive di ricordi spesso nella vita, Giha voluto lasciarne uno. Il presidente della FIFA ha pubblicato una foto di Evaristo Beccalossi addirittura del 1979. Grande giocatore della storia dell’Inter, proprio in quella stagione segnò una doppietta nel derby contro il Milan. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © Inter-News.it 2014-2023 - Tutti i diritti riservati