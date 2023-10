Incredibile rimonta del Cagliari | 4 - 3 al Frosinone e prima vittoria

in Serie A. Il Cagliari batte il Frosinone 4 - 3 (0 - 3), nel match di mezzogiorno della decima giornata del campionato di Serie A, rimontando i ciociari che erano in vantaggio di tre gol. ...

Cagliari-Frosinone 4-3, incredibile rimonta rossoblù con Oristanio, Makoumbou e Pavoletti RaiNews

Rimonta incredibile del Cagliari firmata Pavoletti: 4-3 contro il ... Lega Seria A

Finale incredibile all’Unipol Domus, con il Frosinone in totale balia degli assalti del Cagliari, che nel recupero completa la rimonta grazie al colpo di testa di Pavoletti sul quale Turati non può ...Il Cagliari batte 4-3 il Frosinone con una rimonta clamorosa nel match in calendario per la decima giornata della Serie A 2023-2024. I ciociari, avanti 3-0 dopo 49', vengono raggiunti e superati dai s ...