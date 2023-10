(Di domenica 29 ottobre 2023) I feriti sono stati trasportati all'ospedale Perinei, due in codice rosso e altri due in codice giallo. Un altro dei feriti è stato medicato sul posto dove sono intervenuti una automedica e tre ...

Incidente stradale nel Barese: morta bimba di 10 anni TGCOM

Una bambina di 10 anni è morta e altre cinque persone sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto oggi verso le 11.20 sulla provinciale 230 che collega Gravina di Puglia ...Terribile incidente stradale in cui ha perso la vita una bambina di 10 anni. La piccola è morta e cinque persone sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto nella mattinata di oggi, 29 ...