Incidente Chieti | morti neonata e il padre in scontro tra due auto a San Salvo

Leggi su italiasera

(Di domenica 29 ottobre 2023) (Adnkronos) – Un uomo e la figlia di 8 mesi sonooggi in unavvenuto sulla statale 650 di Fondo Valle Trigno a San, in provincia, in prossimità del confine regionale con il Molise. Tre persone sono rimaste ferite, comprese la moglie dell’uomo deceduto e un’altra bambina. I feriti sono stati trasportati dal 118 all’ospedale San Pio da Pietrelcina di Vasto e all’ospedale di Pescara. A scontrarsi, intorno alle 13 per cause ancora da chiarire, una Mercedes e un’Audi Q2. A causa dell’, fa sapere Anas, il traffico è bloccato. Sul posto sono intervenute le squadre Anas, il 118 e le forze dell’ordine per la gestione dell’emergenza e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile. L'articolo proviene da Italia Sera.