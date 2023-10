Incidente Bari | frontale tra due auto | muore bambina di 10 anni a Gravina in Puglia

Leggi su forzearmatenews

(Di domenica 29 ottobre 2023) (Adnkronos) – Unadi 10ha perso la vita in unche ha coinvolto duesulla strada provinciale 230 traine Spinazzola, in provincia di. Diverse persone, 5 secondo la prima ricostruzione, sono rimaste ferite e sono state trasportate in vari ospedali dalle ambulanze del 118. La tragedia è avvenuta in territorio diin. Coinvolte una famiglia e altre persone delle province di Foggia e Taranto. Gli accertamenti sulla dinamica fanno ipotizzare un impattotra dueche viaggiavano in direzioni opposte. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info) L'articolo proviene da Forze Armate News.