In giro sui colli bolognesi | l’acetaia

Leggi su distantimaunite

(Di domenica 29 ottobre 2023) Qualche giorno di vacanza o magari un ponte per qualche festività? Organizzatevi unin Emilia – Romagna, sui, non c’è solo cultura ma tanto, tanto gusto. Tornerete a casa con qualche chilo in più ma vi sarete regalati un’esperienza fantastica, tipo quella del. Sono tantissime le cose da vedere e gustare soprattutto. Tra le scoperte meno ovvie, c’è unin acetaia dove viene prodotto il vero aceto balsamico di Modena. Quello IGP ma soprattutto quello DOP (Denominazione di Origine Protetta). L’Aceto Balsamico di Modena è molto più che un semplice condimento: è una testimonianza di secoli di tradizione e passione, un prodotto che racchiude in sé la storia e la cultura di un territorio. Ma come viene prodotto questo elisir dai toni dolciastri e dal profumo ...