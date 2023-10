In Cisgiordania attacchi dei coloni alle scuole e volantini rivolti ai palestinesi | “È la vostra ultima possibilità per scappare in Giordania”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 29 ottobre 2023) “Avete un’perin, in maniera ordinata. Se non lo farete, distruggeremo ogni nemico e vi cacceremo dalla terra santa che Dio ha dato a noi”. E’ quello che si legge in un volantino rivolto ai, circolato venerdì in. La notizia è riportata dal quotidiano israeliano Hareetz. “Fate i bagagli – continua il testo, trovato affisso ai finestrini di alcune macchine – e tornate da dove siete venuti: stiamo arrivando”. Questo, riportano diverse fonti stampa locali, sarebbe solo l’ultimo gesto in ordine di tempo che invita idella West Bank a lasciare le loro case, in direzione della. Oltre agli “inviti”, si sono intensificati i raid del...