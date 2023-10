Il Video della nuova sigla di Mare Fuori 4

Leggi su gossipitalia.news

(Di domenica 29 ottobre 2023) Le prime due puntate di4 hanno fatto il loro debutto in anteprima esclusiva al Festival del Cinema di Roma Per coloro che preferiscono non conoscere i dettagli in anticipo e desiderano preservare la sorpresa, vi invitiamo a non continuare la lettura e ad aspettare pazientemente l’uscita ufficiale degli episodi prevista per febbraio 2024. Grazie alle prime due puntate siamo in grado di avere qualche anticipazione, abbiamo parlato del rapporto tra Rosa e Carmine ma non solo, anche di Edoardo che si sveglia e il triangolo amoroso con Carmela e Teresa. Ma in questo articolo vogliamo mostrarvi ladi apertura di ogni episodio di4. Spoiler4, baci e passione tra Carmine e Rosa Ricci, ecco come è esplosa la voglia Spoiler ...