Il vetro del ponte si rompe improvvisamente e i turisti precipitano nel vuoto | un morto e 3 feriti

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 29 ottobre 2023) Un’escursioneca in Indonesia è finita in tragedia mercoledì scorso quando undialto 15 metri e lungo 25 metri si èfrantumato, causando la caduta di quattroe la morte di uno di loro. L’incidente è avvenuto al The Geong, nota attrazioneca situata nella foresta di pini di Limpakuwus, nella provincia di Giava Centrale, in Indonesia. Undicistavano attraversando l’iconicodiquando, intorno alle 10 del mattino, hannosentito uno strano rumore: era ildella passerella che si era infranto. Quattro persone nelsono precipitate nel: due sono cadute a terra, mentre le ...