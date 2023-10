Il Terzo Fattore e i paradigmi socioeconomici

Leggi su fattidipaese

(Di domenica 29 ottobre 2023) Negli ultimi anni, la rapida crescita della popolazione mondiale e delle attività economiche hanno causato stress ambientali in tutti i sistemi socio-economici. I problemi come l’effetto serra, l’assottigliamento dello strato d’ozono, le piogge acide, la perdita di biodiversità, gli inquinamenti tossici e l’esaurimento delle fonti rinnovabili e non rinnovabili, sono diventati chiari segni dell’insostenibilità ambientale, senza contare gli sconvolgimenti ambientali. I presupposti etici deldiventano l’acquisizione di una dimensione trascendente e l’ammissione al coinvolgimento individuale avendo come fine l’amore per gli uomini e per il pianeta. Oggi l’esigenza di adottare approcci sistemici a seguito dalla complessità peculiarità delle questioni ambientali è diventato strumento necessario in quanto solo in questo modo si ...