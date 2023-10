Il talento di Mr C come finisce | la spiegazione del finale

Leggi su latuafonte

(Di domenica 29 ottobre 2023) Ildi Mr. C è un film del 2022 con Nicolas Cage, Pedro Pascal, Sharon Horgan, Alessandra Mastronardi, Demi Moore e Neil Patrick Harris. Diretta da Tom Gormican, la simpatica commedia haprotagonista Cage, il quale interpreta se stesso. Nel film è un attore che accetta di partecipare alla festa di compleanno di un suo fan miliardario, Javi Gutierrez. Ma ecco che viene contattato dalla CIA, che lo informa che l’uomo che è un criminale e lo convince a diventare un infiltrato. Ma vediamo insieme cosa accade nel corso del film e. Dove vedere Ildi Mr. C? Il film con Nicholas Cage, Pedro Pascal e Alessandra Mastronardi è disponibile in streaming su Netflix dal 28 ottobre 2023. Ildi Mr. C: riassunto della trama Leggi anche: Winnie the ...