Il tabellone di Jannik Sinner a Parigi-Bercy | si inizia con un qualificato o McDonald | possibili incroci con Rublev e Djokovic

Leggi su oasport

(Di domenica 29 ottobre 2023) Siamo alle ultime battute della stagione di tennis mondiale; da domani prenderà il via il 1000 di, torneo che negli anni ha regalato tante sorprese.inizierà per la prima volta in carriera un torneo del genere tra i primi quattro giocatori del mondo anche in, che gli permetterà di avere un bye che lo spedisce direttamente al secondo turno. Al debutto ci sarà uno tra une l’americano Mackenzie. Due scontri e due vittorie per l’azzurro con l’atleta a stelle e strisce, risalenti al torneo di Washington 2021 (7-5 4-6 7-5) e al Roland Garros 2022, conche ebbe vita molto più facile con il punteggio di 6-3 7-6 6-3. Dagli ottavi di finale il livello tenderà già ad alzarsi; il favorito per ...