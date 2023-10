“Il punto debole della strategia” | Israele-Hamas | il conflitto si allarga?

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 29 ottobre 2023) Vittorio Emanuele Parsi è stato ospite in studio a In Mezz'ora, la trasmissione di Rai 3 condotta da Monica Maggioni. Il docente di relazioni internazionali dell'Università Cattolica di Milano ha espresso il suodi vista su quanto sta accadendo in queste ore concitate, conche ha lanciato l'attacco di terra nella Striscia di Gaza per distruggere militarmente e politicamentee liberare gli ostaggi. “Ilisraeliana - ha dichiarato - è non rendersi conto che chiudere i conti conpotrebbe essere impossibile senza una sollevazione maggiore con tutta la Palestina”. Inoltre bisogna fare i conti con migliaia di vittime tra i civili, che vengono usati come scudo dai terroristi di. ...