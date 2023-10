Il principe Alberto di Monaco in viaggio nei luoghi di Grace Kelly

Leggi su velvetmag

(Di domenica 29 ottobre 2023) Ildisarà a Filadelfia questa settimana per compiere una visita che segue le orme della madre. Durante il suo, infatti, ilsoggiornerà nella casa che ha acquistato nella zona East Falls della città, proprio dove è cresciuta l’indimenticabile diva. Il sovrano monegasco, inoltre, è atteso ad una cerimonia lungo il fiume in onore di tre eroi olimpici, che fanno parte della famiglia.di, che ha gareggiato in cinque edizioni dei Giochi invernali, è in realtà un olimpionico di terza generazione. La sua visita alla storica Boathouse Row della città di Filadelfia, infatti, mostra come lo sport fosse un vero e proprio affare di famiglia. Durante la sua visita nei ...