Il prete Don Luciano contro Halloween | “Qui i bambini vestiti da santi”

Leggi su anteprima24

(Di domenica 29 ottobre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoNessuna zucca intagliata illuminata, niente abiti da streghe o raffiguranti ragni, pipistrelli e gatti neri. I, invece, sarannodao angioletti e non da zombie. Accade a Sala Consilina, nel Salernitano. L’iniziativa è di donLa Peruta, parroco che organizza il 31 ottobre prossimo nelle parrocchie di Sant’Anna e Sant’Antonio “Holyween”, ovvero la Festa dei. Idelle due parrocchie salesi festeggeranno, dunque, “Holyween” e non. “Non è una provocazione, non è una sostituzione, ma è un vivere la festa deicon idel nostro oratorio” dice don. la Festa deinelle due parrocchie salesi si tiene già ...