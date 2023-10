Il patron del Brescia difende Tonali | “È un giocatore pulito | ma in una città come Milano…”

Leggi su justcalcio

(Di domenica 29 ottobre 2023) 2023-10-19 11:39:35 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sul giornale iberico Marca: ELo scandalo scommesse in Italia ha scosso il calcio italiano. In particolare a un, Sandro, che lo ha addirittura riconosciuto nei giorni scorsi avere problemi con il gioco d’azzardo. Di fronte a questa difficile situazione, una delle persone più importanti nella carriera del centrocampista è venuta in sua difesa. Massimo Cellino, proprietario del, club al quale Tonalli arrivò quando aveva 12 anni, ha assicurato in un’intervista al The Telegraph che “È un ragazzoe di sani principi“Atutti i giocatori lo adoravano.” Ha rivelato anche che “con il primo stipendio ha comprato una macchina per suo padre e una casa per sua madre. Non ...