Il parroco fa distribuire la comunione a una bambina e scoppia la polemica

(Di domenica 29 ottobre 2023) Non si placano le polemiche per la scelta di unbergamasco che durante la messa di domenica 22 ottobre, alla frazione Ossanesga, a Valbrembo (Bergamo), ha fattolaa una, chierichetta. La decisione ha scatenato la proteste di molti.Ad alimentare la...

Fa discutere, infatti, la decisione di don Eros Accorigi, unbergamasco, che durante la ... Modesta e Crescenza Martiri (vicariato Dalmine - Stezzano), ha fattola Comunione a una ...

Parroco fa distribuire la Comunione ad una chierichetta, proteste Agenzia ANSA

Bergamo, bambina distribuisce la Comunione durante la messa: la protesta dei fedeli TGCOM

Non si placano le polemiche per la scelta di un parroco bergamasco che durante la messa di domenica 22 ottobre, alla frazione Ossanesga, a Valbrembo (Bergamo), ha fatto distribuire la comunione a una ...Il prete fa distribuire l’ostia per la Comunione a una chierichetta, i fedeli protestano: “Un orrore” I fedeli di Ossanesga, in provincia di Bergamo, hanno diffuso un video in cui il parroco fa ...