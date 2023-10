Il Paradiso delle Signore trame dal 30 ottobre al 3 novembre | Matteo aggredito

Leggi su tvpertutti

(Di domenica 29 ottobre 2023) Ilregalerà diversi colpi di scena al suo pubblico nel corso della prossima settimana di programmazione. Stando alledal 30al 32023, intanto, il grande magazzino milanese organizzeràiniziative per celebrare l'apertura della Metropolitana a Milano e Roberto lavorerà a stretto contatto con Agata, mentre Elvira, sollecitata da Landi, aiuterà Salvo in Caffetteria a preparare dei dolci particolari. Dal canto suo,avrà paura che Mancino vada ad infastidire sua madre in ospedale e inizierà a tenerla sotto controllo, mentre Vittorio, Matilde e i Colombo si confronteranno in attesa di mettere in pratica la cessione dei terreni. In seguito, Umberto inviterà Tancredi ad agire alle spalle della ...