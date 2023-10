Il Mes? Una partita a poker con bluff scoperto Il corsivo di Cangini

Leggi su formiche

(Di domenica 29 ottobre 2023) Come in tutte le partite diche si rispettino, il bilancio andrà fatto alla fine. Ma che, per l’Italia, l’approccio alla controversa questione relativa alla ratifica del Meccanismo europeo di stabilità () sia quello tipico del giocatore dinon c’è dubbio. In estrema sintesi, il gioco è questo. Per alimentare il sospetto nei conforti delle tecnocrazie europee e incassarne i relativi dividendi elettorali accreditandosi come l’unico difensore della sovranità nazionale, quand’era all’opposizione Fratelli d’Italia ha detto peste e corna del. Trattato che nel frattempo è stato ratificato da tutti, ma proprio tutti i parlamenti nazionali a parte quello italiano. Vinte le elezioni e assunte le responsabilità di governo, Giorgia Meloni ha avuto subito ben chiaro il fatto che quasi nessuna della posizioni ...