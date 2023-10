Il maschio in ritirata | è nato il gulag del linguaggio

Leggi su nicolaporro

(Di domenica 29 ottobre 2023) Da sempre fonte inesauribile di varietà e ricchezza ed elemento essenziale per custodire la libertà di espressione dell’individuo, ilpare ora essere divenuto sempre meno spontaneo e sempre più assoggettato all’ossessivo controllo del Pensiero unico e dei demenziali criteri di revisione rispettosi dei generi, dei sessi, delle razze, delle fedi. Nulla può essere detto, scritto o finanche pensato prescindendo dalle ferree logiche e dagli stringenti canoni ideologici imposti dalla sfrenata necessità di correttezza politica a tutti i costi. Non è ammesso proferir parola alcuna che non sia perfettamente uniformata all’opprimente paradigma del gender, improntato alla fluidità, all’adorazione della molteplicità dei sessi, alla castrazione ideale degli appartenenti al genere maschile. Il Piddy bandisce l’uomo: ecco il manuale che vieta il ...