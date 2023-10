... come quelle solitamente effettuate daldi Chiara Ferragni , che avendo percepito da che parte tira il vento social, ha deciso di cavalcarlo per il solito opportunismo mediatico. Eè ...

Il marito non fa la doccia, costretta a dormire sul divano: «Non si lava, la puzza è atroce» leggo.it

Il marito non fa la doccia e lei dorme sul divano: “La puzza è atroce” Perizona

Giovanna Mezzogiorno, chi è l'ex marito Alessio Fugolo. L'attrice e regista ospite questo pomeriggio a Domenica In per il suo corto ...Chi è Simone Pontesilli, il marito di Ferzan Ozpetek ospite a Domenica In questo pomeriggio per presentare il film Nuovo Olimpo ...