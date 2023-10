Il ‘lato oscuro’ di Chandler | tutti i vizi che lo hanno portato alla distruzione

Leggi su thesocialpost

(Di domenica 29 ottobre 2023) L’attore americano Matthew Perry, noto a milioni di fan per aver interpretato il ruolo diBing nella sitcom ‘Friends’, è stato trovato morto nel pomeriggio di sabato nella vasca Jacuzzi della sua abitazione a Los Angeles. Aveva 54 anni. Mistero ancora fitto sulle circostanze della sua morte, ma si presume che sia annegato, forse a seguito di un arresto cardiaco. Ad avere un ruolo decisivo nella tragedia è stata molto probabilmente la sua dipendenza dalle droghe.Leggi anche: Strage del Maine, trovato morto Robert Card: si è suicidato Matthew Perry morto per colpa delle droghe Anche se al momento gli inquirenti nonrilevato la presenza di droghe vicino al corpo di Matthew Perry, l’attore appena morto ha combattuto per gran parte della sua vita con problemi legati all’abuso di sostanze stupefacenti. La vita Perry è stata segnata ...