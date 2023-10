Il governo proroga quota 103 e la Lega esulta | “Ottimo lavoro di squadra”

Leggi su iltempo

(Di domenica 29 ottobre 2023) Soddisfazione all'interno dellaper la decisione deldire anche per il 2024103 per le pensioni anticipate. Ad esternare il sentimento del Carroccio per le scelte dell'esecutivo di centrodestra è il sottosegretario al ministero dele responsabile del Dipartimentoleghista, Claudio Durigon: “Più di 50mila potenziali pensionati, maggiore flessibilità in uscita dal mondo del, correzione di alcune storture della legge Fornero e occhio di riguardo per le mamme. È il risultato della nuova103, soluzione su cui è orientato ildi centrodestra con la stella polare del buonsenso. Un ulteriore passo per realizzare41 entro la legislatura”. “La decisione ...