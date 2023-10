Il Frosinone si fa rimontare tre gol e perde la partita al 6^ minuto di recupero finisce 4a3 per Cagliari

Leggi su gossipitalia.news

(Di domenica 29 ottobre 2023) Nell’epico scontro tra, la squadra di Ranieri ha effettuato una straordinaria rimonta da 0-3 a 4-3, grazie all’eroica prestazione di Leonardo Pavoletti. Questa è stata la prima vittoria in campionato per il, mentre ilha imparato che lanon è mai vinta fino alla fine Nellatra ile il, la squadra di Ranieri ha compiuto un’incredibile rimonta, vincendo 4-3 in unapiena di colpi di scena. Questo risultato rappresenta una svolta significativa per la squadra sarda, che aveva iniziato la stagione in modo difficile. L’Inizio dellaLaè iniziata con grande intensità da entrambe le squadre. Il caldo di ...