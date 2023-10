Il fondo finanziario che distrutto La Perla

Leggi su tpi

(Di domenica 29 ottobre 2023) Immaginiamo una scena in cui al ministero delle Imprese e del Made in Italy, davanti alla sottosegretaria Fausta Bergamotto e all’assessore allo Sviluppo economico della Regione Emilia Romagna Vincenzo Colla, in un tavolo di crisi aziendale, il finanziere proprietario dell’azienda si colleghi in video-call da un jet privato e, mentre il suo amministratore delegato mangia una banana guardando in camera, dice alle 324 lavoratrici rimaste senza stipendio: «Mettetevi nei miei panni». Questa scena impertinente quanto surreale rappresenta il processo di de-industrializzazione dell’Italia. È il 5 settembre 2023 e in collegamento con il ministero dal suo jet privato davanti alle parti sociali, c’è Lars Windhorst, fondatore della Tennor Holding, che nel 2018 ha acquistato il gruppo La, brand mondiale del Made in Italy specializzato nella corsetteria di lusso, top di ...