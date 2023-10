Il Collegio 8 streaming e diretta tv | dove vedere la quinta puntata

(Di domenica 29 ottobre 2023) Stasera, domenica 29 ottobre 2023, alle ore 21 su Rai 2 va in onda lade Il8, la nuova edizione del reality che riporta un gruppo di ragazzi alla vita e alle atmosfere scolastiche dei decenni passati. Quest’anno la voce narrante sarà quella di Stefano De Martino, ballerino e conduttore che di per sé attira e incuriosisce gran parte degli spettatori, dopo ormai diverse esperienze televisive anche nella seconda rete del servizio pubblico. In precedenza, nell’edizione del 2022, la narrazione era stata affidata all’attore Nino Frassica.Il8 intv e live? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. In tv Il docu-reality va in onda la domenica sera alle ore 21 su Rai 2. Il ...

Per chiunque voglia seguirne le vicende, è possibile farlo in, in diretta e on demand su ... Curro supera l'esame e Cruz esorta Lorenzo a contattare ilin Inghilterra. Anticipazioni ...

Il Collegio 8, le anticipazioni della 4ª puntata: Joe Bastianich giudice speciale La Gazzetta dello Sport

Il Collegio 8, questa sera in tv la quarta puntata: le anticipazioni Today.it

Dove vedere Il Collegio 8 in diretta tv e live streaming Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. Abbiamo visto dove vedere in tv e live streaming Il Collegio 8, ma quante puntate sono ...Previsti ancora momenti di tensione per la prossima puntata de Il Collegio 8. Ad arricchire il tutto, uno scambio culturale con alcuni ospiti stranieri. Ecco tutto quello che sappiamo sul quinto episo ...