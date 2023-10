Il Battello a vapore inaugura una nuova collana horror | tutto su “Dark”

Leggi su velvetmag

(Di domenica 29 ottobre 2023) Ilpropone unapensata anche per la spooky season. Si intitolaed è destinata ai ragazzi dai 12 anni. Al momento è composta da due volumi di Paola Barbato e Tim Wynne-Jones. Con l’arrivo della spooky season, anche i più piccoli sono a caccia di nuovi spunti di lettura e in loro soccorso arriva unadalle vibes più oscure di. Si intitola proprio, infatti, lasezione di thrillerpensata dalla casa editrice che da anni fa parte del marchio Piemme ed è dedicata a lettori e lettrici che non temono avventure più oscure e intrise di suspense. Crediti: Il– ...