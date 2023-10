I veri effetti della luce blu

Leggi su panorama

(Di domenica 29 ottobre 2023) Quasi tutte le lenti degli occhiali hanno filtri che schermano questa specifica frequenza, emessa dagli schermi digitali, e considerata dannosa. Ma la suava pericolosità non è mai stata davvero dimostrata. E la «protezione» è più che altro questione di marketing. Da anni c’è la tendenza ad acquistare occhiali dotati di filtri che proteggono dallablu emessa da smartphone, computer e tablet. Ma servono davvero o sono una delle tante trovate delle case produttrici? Ora un articolo pubblicato sul Cochrane Database of Systematic Reviews, fonte scientifica di grande autorevolezza, ne ridimensiona l’utilità. Analizzando 17 diversi studi, i ricercatori scrivono che: «Le lenti per occhiali che filtrano lablu potrebbero non attenuare i sintomi dell’affaticamento degli occhi dovuto ...