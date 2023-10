I più grandi manager del mondo svelano il segreto per fare successo | la regola dei 10 secondi

Leggi su ilovetrading

(Di domenica 29 ottobre 2023) Direttamente daipiùdel, arriva ilper ottenere. Ma di quale si tratta? Nel momento in cui si ricopre una posizione dirigenziale, spesso capita di trovarsi di fronte a situazioni difficili le quali danno vita ad una tensione quasi palpabile. Ed è proprio in questi momenti che la capacità di leadership viene messa a dura prova. Il trucco dei 10- lovetrading.itPer affrontare dei momenti difficili spesso entra in gioco l’intelligenza emotiva. In molte situazioni infatti, riuscire a pensare con lucidità e prendere delle decisioni razionali, è quasi del tutto impossibile. Ed è proprio per cercare di risolvere tale situazione che viene utilizzata ladei 10. Si tratta di un’idea molto semplice che ...