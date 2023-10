I Lions Bergamo rinunciano alla prima divisione | “Una scelta obbligata | ma necessaria per crescere”

Leggi su bergamonews

(Di domenica 29 ottobre 2023). Nonostante una promozione inconquistata sul campo tra tante sofferenze, sacrifici e dominando la scorsa annata, ihanno deciso di rinunciare al loro diritto di salire al piano di sopra e di restare in secondaancora per un anno. La squadra cittadina di football americano, unica di tutta la provincia, nonché la più titolata d’Italia e pezzo di storia di questo sport, ha optato per non salire di categoria, tornando dove le sarebbe spettato e dove si sarebbe meritata di giocare. Irestano in seconda“Una, ma. Il motivo per cui non siamo andati in...