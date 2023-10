(Di domenica 29 ottobre 2023) Un mare di. Così i tifosi dell'Inter hanno accolto l'in campo per il riscaldamenti di Romelupochi minuti prima del via alla partita Inter-Roma.tanto attesi malgrado il divieto di portare allo stadio i famosi 30milaetti distribuiti dai tifosi

Il match è equilibrato e molto spezzettato daidel direttore di gara. Al 35' ci prova di ... al 60' Diaw ci riprova ma questa volta il suo tiro è debole e sbatteun avversario, mentre al ...

I fischi contro Lukaku all'ingresso a San Siro | video Panorama

Inter-Roma: fischi contro Romelu Lukaku dei tifosi nerazzurri. Lui applaude e sorride Corriere Roma

Il gol: Thuram&Co ci sono andati vicini in più di un'occasione, con undici tiri verso la porta di Rui Patricio ma solo uno nello specchio. Mentre la Roma è ferma su zero e zero. Il risultato si spiega ...Il Palermo si ferma ancora al Barbera. Ed è buio posto. I rosanero perdono 1-2 col Lecco in uno dei postipicipi della undicesima giornata del campionato di serie B. Un risultato che i lombardi hanno m ...