(Di domenica 29 ottobre 2023) L'artista si è ispirato allo storico allestimento del Maestro per la 'Butterfly'. Così è nata l'installazione in mostra nella Sala Musica della Fondazione. ...

L'artista si è ispirato allo storico allestimento del Maestro per la 'Butterfly'. Così è nata l'installazione in mostra nella Sala Musica della Fondazione. ...

I cent'anni di Zeffirelli. Omaggio di Omar Galliani LA NAZIONE

Ottagono Rosso, il libro che celebra i cent'anni di MG - News Automoto.it

L’artista si è ispirato allo storico allestimento del Maestro per la ’Butterfly’. Così è nata l’installazione in mostra nella Sala Musica della Fondazione. .Alunni, famiglie ed ex studenti al liceo che ha compiuto un secolo. La preside: "Promuoviamo un’osmosi tra cultura scientifica e umanistica" .