I Bastardi di Pizzofalcone 4 seconda puntata | Lojacono è corrotto?

Leggi su tvpertutti

(Di domenica 29 ottobre 2023) Lade Idi4 andrà in onda lunedì 30 ottobre 2023. In questo appuntamento, la Procura continuerà ad indagare sulla scomparsa died ipotizzeranno che potrebbe essere legata ad una passata collaborazione dell'ispettore con la criminalità organizzata. I suoi uomini, appresa la notizia, lavoreranno sotto traccia per smontare questa ipotesi. Inoltre dovranno risolvere l'efferato omicidio del noto fioraio Savio Niola. Anticipazioni Idipotrebbe essereLa scomparsa disarà ancora al centro della trama de Idi4. Nel corso ...