Hoppe | in arrivo 120 licenziamenti sul mercato italiano

Leggi su ildenaro

(Di domenica 29 ottobre 2023) L’aziendadovrà tagliare fino a 120 dipendenti nelle prossime settimane nel corso di una procedura di licenziamento collettivo. Il motivo è il crollo del settore edile in due dei principali mercati dell’azienda svizzera, la Germania e la Cina. “Come Centro per la mediazione al lavoro siamo naturalmente interessati a far sì che questi lavoratori trovino una nuova occupazione il più rapidamente possibile”, spiega il responsabile Robert Gruner. “Ci occupiamo di queste persone e cerchiamo di individuare aziende che abbiano bisogno di queste qualifiche”. Si tratta di dipendenti che, quasi senza eccezioni, hanno esperienza nel settore della produzione, hanno maturato esperienze lavorando per l’aziendaper diversi anni e vivono principalmente nella media e alta Val Venosta. “Le aziende che cercano personale e vogliono entrare in contatto con ...