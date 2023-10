Hockey pista | Serie A1 2023 | Forte e Grosseto raggiungono Sarzana in vetta

Leggi su oasport

(Di domenica 29 ottobre 2023) Termina la prima parte di incontri legata alla quarta giornata del Campionato diA1-2024 disu. In attesa della sfida tra Trissino el’attuale capolistaDei Marmi ha compiuto il proprio dovere, trovando la quarta vittoria consecutiva passeggiando contro il Giovinazzo e viaggiando a punteggio pieno insieme a. La compagine toscana nello specifico ha demolito gli avversari chiudendo i conti con l’ampio risultato di 11-5, sintomo di un match dominato dall’inizio alla fine. Vittoria dunque anche perche si è aggiudicato il derby regolando Follonica per 3-2. Successo in scioltezza poi per Lodi, team che ha regolato Breganze per 4-0. Poker anche per Sandrigo, passato per 4-1 contro il ...